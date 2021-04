Empresas falam, falam, falam em sustentabilidade, mas em 44% não entra no orçamento

Segundo Inês Santos Silva, CEO da Aliados Consulting, a percentagem de empresas sem verbas é expressão da “imaturidade para a área da sustentabilidade”. Mas, sublinha, isso “não acontece em todas”. “Muitas empresas percebem que isto é importante. E estão a dar passos. E esses passos podem passar por dar formação aos colaboradores”, explica à Renascença.

Rui Coutinho, diretor-executivo do Center for Business Innovation da Porto Business School (PBS), diz não ter ficado admirado com os resultados do “Estudo de Impacto da Covid-19 na Sustentabilidade”. “Posso dizer que fiquei até positivamente surpreendido a montante, com a percentagem de respostas que dão o tema como muito importante. Acho que isso é um sinal que atingimos alguma maturidade ao nível da consciência ambiental”, diz.

O responsável da PBS aponta que os números revelam que o “desafio da consciencialização das empresas, dos gestores, está ganho”. “Só que essa vitória pode ser uma vitória de Pirro se de facto não formos capazes de agora de transformar esse nível de consciência num nível de ação com o mesmo impacto”, afirma.

Para tal, diz, “são precisos instrumentos”. “O budget não é o único. Ganhamos a batalha da consciencialização, precisamos agora travar a batalha da ação.”