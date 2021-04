Decisão foi "arrasadora para o Ministério Público", diz Ana Gomes

A ex-candidata presidencial Ana Gomes afirmou que a decisão instrutória sobre a Operação Marquês foi "arrasadora para o Ministério Público" e rejeitou que o antigo primeiro-ministro José Sócrates tenha obtido esta sexta-feira uma vitória.

"O arraso por incompetência do Ministério Público fica claro, por exemplo, nas considerações que o juiz [Ivo Rosa] faz sobre vários factos que ele até não diz que não possam ter ocorrido, mas que estão prescritos. Quando a investigação foi feita já estavam prescritos", avançou a diplomata à Lusa.

Ana Gomes adiantou ainda estar "muito preocupada" com a interpretação dos factos "completamente discrepante" entre o Ministério Público e a decisão anunciada esta sexta-feira, considerando que essa "discrepância não é normal, nem é de molde a tranquilizar os cidadãos sobre o funcionamento da nossa Justiça".

"Não tenho dúvidas que o juiz acaba por declarar e acusar de corrupção José Sócrates. Acusa-o de branqueamento de capitais, porque na base está o crime subjacente da corrupção", afirmou Ana Gomes, para quem "não está aí nenhuma vitória do engenheiro José Sócrates, que conseguiu ver-se livre de algumas acusações na base de um erro do Ministério Público".

Manifestando-se com o "coração pesado", a candidata nas últimas eleições presidenciais considerou ainda que a confiança dos portugueses no sistema de justiça foi abalada, o que "é devastador para a Justiça, em particular para o Ministério Público, mas também para os políticos que têm há anos contemporizado com estas disfunções na Justiça".