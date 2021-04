Covid-19: Alentejo é única região do país com Rt inferior a 1

Matriz de Risco por região

O Alentejo é a única região do país que apresenta um índice médio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 abaixo de 1, o que sugere um aumento da incidência da Covid-19, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório do INSA sobre a curva epidémica da infeção pelo novo coronavírus, o valor médio do Rt no período entre 31 de março e 04 de abril foi de 1,02 em Portugal.

De acordo com os dados hoje divulgados, o Rt nacional encontra-se acima de 1 há oito dias, tendo variado entre 1,01 e 1,03.

Por regiões, o Rt - o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - é de 1,03 no Norte, de 1,00 no Centro, de 1,02 em Lisboa e Vale do Tejo, de 1,05 no Algarve, de 1,08 nos Açores e de 1,11 na Madeira.

O Alentejo, com 0,99, é a única região com um índice de transmissibilidade inferior a 1.

“Os resultados indicam uma tendência crescente de novos casos ao nível nacional e nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. No entanto, de acordo com os dados disponíveis, observa-se uma tendência decrescente ou estável de novos casos de SARS-CoV-2 nas regiões Centro e Alentejo”, refere ainda o INSA.