Alunos carenciados vão poder candidatar-se à universidade pelo contingente especial

Nesse sentido, sublinhou que é preciso que o incentivo comece antes do ensino superior, apontando que está também previsto o "reforço do sistema de bolsas", como as bolsas do programa OPRE para alunos ciganos do ensino superior e as bolsas no âmbito do programa ROMA Educa, para estudantes ciganos no 3.º ciclo do ensino básico ou do ensino secundário.

Dentro do ensino superior, o plano prevê também códigos de conduta, maior representatividade entre pessoal docente e não docente ou dirigente ou a inclusão nos planos curriculares de estratégias de educação contra o racismo e sobre a história e contribuição das pessoas afrodescendentes e ciganas.

O documento, que o Governo agora apresenta para consulta pública, está organizado em quatro princípios e 10 linhas de atuação, com o objetivo de "concretizar o direito à igualdade e à não discriminação, através de uma estratégia de atuação nacional que vá para além da proibição e da punição da discriminação racial".

Para Rosa Monteiro, hoje "é um dia muito especial para todo o Governo, porque é a primeira vez que se torna público um plano nacional de ação contra o racismo".

"Isso não tem só o valor simbólico, é o reconhecimento de um conjunto de necessidades de intervenção que reforça de facto os meios destinados à prevenção e combate ao racismo, com medidas transversais e medidas direcionadas aos vários setores e áreas governativas", apontou.

O plano traz medidas divididas entre "Governação, informação e conhecimento para uma sociedade não discriminatória", "Educação e Cultura", "Ensino Superior", "Trabalho e Emprego", "Habitação", "Saúde e Ação Social", "Justiça, Segurança e Direitos", "Participação e Representação", "Desporto" e "Meios de Comunicação e o Digital".