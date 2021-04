A acusação do MP nas palavras de Ivo Rosa: “especulação”, “incoerência” e “fantasia”

O juiz Ivo Rosa não foi meigo para com a acusação do Ministério Público (MP) durante a leitura da decisão instrutória da Operação Marquês, que decorreu esta sexta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Em vários momentos, durante a leitura da decisão que se prolongou por quase três horas, o magistrado não se escusou a fazer comentários sobre a qualidade dos factos recolhidos e a tese tecida.



Ivo Rosa tanto afirmou que os argumentos do Ministério Público se baseavam em "especulação e fantasia”, como disse que a acusação tinha falta de “coerência”.

Sobre a intervenção de Sócrates no caso PT/Oi, o juiz defendeu que a acusação mostrava "pouco rigor e consistência” já que “tanto diz que o sentido de voto da Caixa Geral de Depósitos se formou com base na indicação do arguido José Sócrates, como diz logo no artigo seguinte que esse mesmo sentido de voto foi tomado no seguimento de indicações do Governo”.