Morreu o príncipe Filipe, o estrangeiro irreverente que foi o braço direito da Rainha Isabel II

Depois da guerra, em 1947, casou-se com a herdeira ao trono inglês, naquele que foi o primeiro casamento real transmitido na televisão para todo o mundo, a partir da BBC.

Combateu na II Guerra Mundial ao serviço do exército britânico enquanto três das suas irmãs, casadas com alemães, apoiavam a causa nazi.

Na infância não pôde chamar casa a nenhum sítio em particular, tendo vivido em França, Escócia e Alemanha. Em 1939 juntou-se à Marinha Britânica, com 18 anos, e pouco depois conheceu uma parente distante: uma adolescente de 13 anos chamada Isabel, que aí mesmo terá ficado apaixonada.

Nasceu em 1921, mas cedo teve de abandonar a Grécia - tinha apenas 18 meses quando a sua família foi expulsa do país depois de um golpe de Estado.

Uma figura nem sempre avessa à polémica, o príncipe Filipe da Grécia e da Dinamarca, auto intitulou-se um dia o revelador de placas de inauguração mais experiente do mundo.

Teriam mais tarde quatro filhos, incluindo Carlos - o atual herdeiro ao trono. Antes disso abdicou dos seus títulos reais e naturalizou-se cidadão britânico.

Recebeu o título de Duque de Edimburgo e quando a Rainha subiu ao trono, em 1952, abdicou das suas funções na Marinha e passou a participar como príncipe consorte em deveres reais, como inaugurações ou viagens ao estrangeiro, funcionando quase como um diplomata empenhado em modernizar a monarquia.

No cumprimento desses mesmo deveres, que o levaram a ser patrono ou membro de 780 organizações, nunca se coibiu de dizer o que pensava num misto de sentido de humor e gaffes que marcaram a sua vida.

Foi também esse seu estilo politicamente incorreto, no centro de uma instituição profundamente conservadora que fez com que fosse um alvo predileto da imprensa britânica.

Ficaram famosas algumas das suas expressões, como quando, em 1969, no Canadá disse: “declaro inaugurada esta coisa, o quer que seja”, quando sugeriu que as vestes do Presidente da Nigéria se assemelhavam a um pijama ou quando alertou cidadãos britânicos a residir na China que se lá ficassem mais tempo poderiam acabar “de olhos em bico”.