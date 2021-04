Morreu Filipe de Edimburgo, o marido da rainha de Inglaterra

O Palácio de Buckingham promete novas informações em breve, nomeadamente sobre as cerimónias fúnebres do duque de Edimburgo.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", refere a nota da família real britânica.

O príncipe teve vários problemas cardíacos no passado, tendo sido levado, em 2011, de urgência para um hospital com dores no peito e recebido tratamento para uma artéria coronária bloqueada.

A família foi expulsa da Grécia na sequência do golpe de 1922 e Filipe continuou o seu percurso em vários países da Europa: estudou em França, Inglaterra, Alemanha e Escócia. Em 1939, com 18 anos, ingressou na Marinha Real Britânica.

Antes de sua hospitalização, Filipe encontrava-se isolado no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, com a Rainha, que continua a exercer funções.

Esteve na II Guerra Mundial e começou a corresponder-se por carta com a princesa Isabel. Após o final do conflito, que terminou com a vitória dos Aliados sobre a Alemanha nazi, recebeu autorização do Rei Jorge VI para casar com a herdeira do trono britânico.



Ao longo dos anos, o príncipe Filipe foi o braço direito e conselheiro da Rainha de Inglaterra e desempenhou um papel diplomático, representando a coroa britânica em deslocações por todo o mundo.