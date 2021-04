Morreu Filipe de Edimburgo, o marido da rainha de Inglaterra

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor", refere a nota da família real britânica.

O duque de Edimburgo e a Rainha Isabel II casaram-se em novembro de 1947. A ligação de mais de 70 anos torna Filipe no consorte mais duradouro da história da família real britânica.

Filipe e Isabel II têm quatro filhos, oito netos e nove bisnetos.

O príncipe teve vários problemas cardíacos no passado, tendo sido levado, em 2011, de urgência para um hospital com dores no peito e recebido tratamento para uma artéria coronária bloqueada.

Filipe retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparece em público.

Antes de sua hospitalização, Filipe encontrava-se isolado no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, com a Rainha, que continua a exercer funções.

[notícia em atualização]