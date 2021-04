Covid-19. Doente japonesa recebe transplante de pulmões pioneiro

Uma japonesa que perdeu a capacidade pulmonar devido à Covid-19 recebeu um transplante de parte dos pulmões do seu marido e filho, a primeira operação do género ao nível mundial, anunciou o Hospital da Universidade de Kyoto.

Segundo a universidade, citada pela agência Kyodo, vários transplantes de pulmões foram feitos a vítimas do novo coronavírus ao longo do último ano, nos Estados Unidos, China e nalguns países europeus, recorrendo a órgãos de dadores em morte cerebral, mas este é o primeiro transplante de dadores vivos.

O recurso à família da paciente, que perdeu a capacidade respiratória devido ao endurecimento e encolhimento dos seus pulmões, foi uma pioneira opção de recurso, dado que no Japão o tempo de espera por órgãos pode demorar até dois anos e meio, devido a escassez de dadores.

A operação teve a duração de 11 horas, envolvendo a remoção de parte de pulmões saudáveis – o esquerdo do marido e o direito do filho da paciente – que foram transplantados.

Os dadores estão em situação estável e a paciente encontra-se nos cuidados intensivos, esperando-se que tenha alta dentro de dois meses, afirmou o hospital.

Pai e filho ofereceram-se para doar os pulmões, depois de saberem pelos médicos que um transplante era a única esperança de vida para a paciente, ambos aceitando que depois da operação teriam a sua capacidade pulmonar reduzida.

A paciente foi infetada com o novo coronavírus no final do ano passado, não tendo antecedentes clínicos graves, e a sua capacidade pulmonar degradou-se de forma rápida, tendo desenvolvido uma pneumonia grave.

Hiroshi Date, cirurgião torácico que realizou a operação afirmou que o tratamento “traz muita esperança, pois cria uma nova opção” para casos semelhantes.

