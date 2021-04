Pau Gasol volta a jogar pelo Barcelona mais de 20 anos depois

Pau Gasol voltou esta noite a jogar pelo FC Barcelona, mais de 20 anos depois de ter deixado o clube catalão rumo à Liga norte-americana de basquetebol (NBA), no desaire caseiro com o Bayern Munique (72-82) para a Euroliga.

Num jogo irrelevante para os catalães em termos de classificação, pois já haviam assegurado o triunfo na fase regular, Gasol, de 40 anos, acabou o jogo com nove pontos (quatro em nove nos ‘tiros’ de dois pontos e um em dois nos lances livres), quatro ressaltos e uma assistência, em 13.03 minutos.

Envergando o ‘16’ que tinha vestido pela última vez em 21 de junho de 2001, num triunfo por 96-84 no reduto do Real Madrid que valeu a conquista do título espanhol, Gasol foi escolha inicial do treinador e seu ex-companheiro de equipa Sarunas Jasikevicius.

O poste de 2,15 metros, que chegou ao pavilhão com uma ti-shirt ‘Kobe 24’, em homenagem ao também seu ex-companheiro de equipa Kobe Bryant, marcou seis pontos nos primeiros minutos, mas cedo foi substituído, voltando a jogar no segundo e terceiro períodos.