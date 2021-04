Covid-19. Japão reforça restrições a 100 dias dos Jogos Olímpicos

As novas medidas deverão vigorar entre a próxima segunda-feira e 11 de maio. Prevêem horários de funcionamento mais curtos para bares e restaurantes, apontados como grandes focos de disseminação do vírus, desde o levantamento do estado de emergência, há cerca de três semanas.

“Decidimos tomar medidas para prevenir uma epidemia em Tóquio, Kyoto e Okinawa”, disse o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, admitindo estar preocupado com um eventual colapso do sistema de saúde nessas regiões.

O governo japonês anunciou, esta sexta-feira, o reforço das medidas de combate à pandemia da Covid-19, em Tóquio e em outras regiões do país, a menos de 100 dias do início dos Jogos Olímpicos.

A cidade de Osaka, no oeste do país, reforçou recentemente as medidas sanitárias, devido a um surto de infeções pelo novo coronavírus. Também cancelou a passagem da chama olímpica na via pública.

O Japão, que desde janeiro de 2020 contabilizou 9.300 mortes por Covid-19, tem registado nos últimos dias um aumento de casos de infeção significativo sobretudo nas grandes cidades.

A campanha de vacinação para a população em geral ainda não arrancou. Estão apenas a ser vacinados idosos e profissionais de saúde.

Tóquio 2020, previsto para o verão passado, foi adiado em cerca de um ano. Os Jogos Olímpicos vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.