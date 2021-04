Ivo Vieira confia no bom momento do Famalicão frente ao Sporting

"É verdade que é um momento bom depois da minha chegada. Mas ainda longe daquilo que é o objetivo. Perante a mesma situação vamos encarar o jogo de forma natural, sabendo que é um adversário com uma valia enorme, é o primeiro classificado, é a melhor equipa. Mas nós também temos os nossos argumentos e vamos lutar pelo resultado, e o resultado passa por procurar os três pontos. Não fazia sentido irmos a Alvalade e não tentar os três pontos", assinalou o técnico dos minhotos.

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, admitiu, esta sexta-feira, que a equipa está "num momento bom", mas lembrou que vai defrontar a "melhor equipa" do campeonato, o líder Sporting, na 26.ª jornada.

Famalicão ainda pode melhorar

Ivo Vieira sublinhou que o Famalicão está "num patamar médio" de identificação com as suas ideias, ou seja, abaixo do que pretende:

"A equipa não está muito aquém na excelência daquilo que eu pretendo. Defendo e acredito que podemos fazer sempre mais. Assim, os jogadores vão-se valorizar cada vez mais, tal como o seu treinador, e vamos ser mais competitivos a cada dia. O foco tem de ser aquele jogo e aquele dia e não olhando ao que está para trás ou para o que está para a frente."

Ivo Vieira abordou, ainda, a recuperação do Famalicão na tabela. Os minhotos saíram do último lugar e subiram ao 14.º, com 26 pontos, mais quatro que o Farense, primeira equipa abaixo da linha de água.

"As coisas aconteceram. Acredito que tive sorte naquilo que foi o processo. Quando existe uma mudança no comando, há uma reação natural dos jogadores. Não há aqui uma receita especial", sustentou.

O Famalicão visita o Sporting no domingo, às 20h00, em Alvalade.