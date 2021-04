Bino Maçães estreia-se no Vitória com visita ao Portimonense

Bino Maçães estreia-se como treinador principal do Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, com uma visita ao Portimonense, no encontro que marca o arranque da 26.ª jornada do campeonato.

Bino Maçães, ex-treinador da equipa B, senta-se pela primeira vez no banco de suplentes, depois de ter substituído João Henriques.

O Vitória ocupa o sexto posto, com 35 pontos. Vem de quatro derrotas consecutivas e apenas um triunfo nos últimos 10 jogos. Em conferência de imprensa, Bino admitiu que a equipa estava a precisar de "uma dinâmica nova" e declarou confiar na qualificação para as competições europeias, apesar de estar a nove pontos do Paços de Ferreira.