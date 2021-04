Bino estreia-se no Vitória de Guimarães com pesada derrota no Algarve

O Portimonense venceu tranquilamente o Vitória de Guimarães, esta sexta-feira, por 3-0, na estreia de Bino no comando técnico dos vitorianos.

A direção do clube de Guimarães despediu João Henriques depois da derrota caseira da última jornada contra o Tondela e promoveu Bino à equipa principal, que é o terceiro técnico da época, depois de Tiago ter arrancado a temporada.

Lucas Possignolo abriu o marcador aos 5 minutos de jogo, Dener dilatou a vantagem já na segunda parte, aos 64, e o avançado Beto fechou a contagem, aos 67 minutos de jogo.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães pode ser igualado pelo Santa Clara no 6º lugar da I Liga. O Portimonense está cada vez mais longe da zona de despromoção, agora com 29 pontos no 9º posto.