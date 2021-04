Palmeiras de Abel Ferreira pode defrontar Renato Paiva na Libertadores

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores pode ditar um duelo entre os treinadores portugueses Abel Ferreira e Renato Paiva.

O atual detentor do troféu, Palmeiras, foi sorteado no Grupo A, com o Universitario, do Perú, o Defensa y Justicia, da Argentina, e o vencedor da terceira pré-eliminatória, entre o Grémio, do Brasil, e o Independiente del Valle, do Equador, que é treinado pelo português Renato Paiva.

O clube equatoriano, atualmente no terceiro lugar do campeonato interno, mede forças com o clube brasileiro numa eliminatória a duas mãos, a 9 e 14 de abril.