Luka Jovic confirma regresso ao Real Madrid no final da época

Luka Jovic não ficará no Eintracht Frankfurt para lá desta temporada. O ponta de lança sérvio confirmou, ao "Bild", que voltará ao Real Madrid.

"Para mim, o Eintracht é um clube especial em todos os aspetos. Mas todo o mundo sabe que sou oficialmente jogador do Real Madrid, é para lá que vou voltar no final da época. Portanto, é lógico que não poderei falar da evolução da minha carreira durante os próximos meses", declarou.

Luka Jovic começou a brilhar ao serviço do Eintracht Frankfurt quando ainda estava emprestado pelo Benfica. No final de 2018/19, a equipa portuguesa vendeu-o por seis milhões de euros aos alemães, que por sua vez transferiram o internacional sérvio para o Real Madrid por 60 milhões. O Benfica ficou com 30% da mais-valia, isto é, 16,2 milhões, o que significa que encaixou um total de 22,2 milhões de euros com Luka Jovic, que apenas por quatro vezes atuou pela equipa principal.

A ainda curta carreira de Jovic sofreu um duro golpe no Real Madrid, onde não conseguiu afirmar-se. Em época e meia, marcou apenas dois golos em 32 jogos e, em janeiro de 2021, regressou ao Eintracht, para um empréstimo de meio ano. De volta à Alemanha, o avançado marcou três golos nos três primeiros jogos, no entanto, acabou por perder fulgor.

Luka Jovic, de 23 anos, soma 14 internacionalizações pela seleção da Sérvia, desde 4 de junho de 2018, e cinco golos marcados.