Lille sofre, mas vence Metz pela margem mínima

O Lille venceu, esta sexta-feira, em casa do Metz por 2-0 e reforça a liderança do campeonato francês.

O jogo começou mal para o atual primeiro classificado, com o internacional português José Fonte a cometer uma grande penalidade, que Leya não conseguiu converter, aos 17 minutos de jogo.

Na segunda parte, Burak Yilmaz inaugurou o marcador, aos 60 minutos de jogo, assistido pelo português Renato Sanches. Zeki Celik fechou o resultado final já perto do final, aos 89 minutos de jogo.

Xeka foi suplente não utilizado nas opções de Galtier e Tiago Djaló cumpriu castigo.

Com este resultado, o Lille lidera com 69 pontos, mais seis do que o PSG, que ainda não entrou em campo nesta jornada. Faltam apenas seis jornadas para o fim da temporada.