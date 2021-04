Liga espanhola não tem provas de insulto racista de Cala a Diakhaby

A Liga "reitera a sua condenação ao racismo em todas as suas formas e mantém o compromisso de lutar permanentemente contra qualquer tipo de manifestação a este respeito, que se materializou na apresentação de inúmeras denúncias de crimes de ódio, inclusive com ação penal, em processos anteriores".

"Para complementar o relatório, foi contratada uma empresa especializada, que realizou uma análise labial das conversas e um estudo do comportamento dos jogadores Juan Torres Ruiz [Juan Cala] e Mouctar Diakhaby", pode ler-se no comunicado.

O organismo explicou que "foram examinados os ficheiros audiovisuais e digitais disponíveis, analisados os áudios do encontro, as imagens veiculadas e o que foi divulgado nas diferentes redes sociais".

A Liga Espanhola não encontrou "em nenhum dos meios de comunicação disponíveis" qualquer indício de que Juan Cala, jogador do Cádiz, tenha proferido insultos racistas contra Mouctar Diakhaby, do Valência , informou o organismo, esta sexta-feira.

Avançado do FC Porto também abandonou o relvado nu(...)

Diakhaby acusou Cala de racismo

Decorria o minuto 29 do encontro de domingo no Estádio Ramón de Carranza quando, na sequência de um livre a favor do Cádiz, Cala e Diakhaby trocaram argumentos dentro da área valenciana. Algo que levou, posteriormente, o central francês a percorrer meio-campo para interpelar o adversário.

Depois de os jogadores das duas equipas terem separado Cala e Diakhaby, o francês foi admoestado com um cartão amarelo e esteve alguns segundos a explicar ao árbitro que tinha sido alvo de um insulto racista. Retirou-se depois de campo, acompanhado por todos os jogadores do Valência, entre os quais os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

A equipa do Cádiz também seguiu o caminho dos balneários e o encontro esteve interrompido cerca de 25 minutos. Embora o Valência tenha regressado ao relvado para retomar o jogo, fê-lo já sem Diakhaby, que foi substituído por Hugo Guillamon.

O Cádiz venceu a partida por 2-1. Juan Cala, que negou posteriormente as acusações de Diakhaby, marcou o primeiro golo andaluz.

A Liga espanhola abriu investigação ao sucedido. Na terça-feira, Diakhaby insisti que tinha recebido um insulto de teor racista. Contudo, dias depois, o organismo que tutela o futebol profissional em Espanha revela que não conseguiu encontrar provas.