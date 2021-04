Golo no último minuto termina seca de vitórias do Wolverhampton

O Wolverhampton, que conta com equipa técnica e vários jogadores portugueses, venceu em casa do Fulham, em Londres, a 1-0, na abertura da 31ª jornada da Premier League, com o golo da vitória a surgir nos descontos.

A equipa treinada por Nuno Espírito Santo ainda abriu o marcador, aos 45+2 minutos, por Willian José, mas o golo foi invalidado pelo VAR por fora de jogo.

Quando tudo apontava para o empate, Fábio Silva lançou a velocidade de Adama Traoré, que rematou ao ângulo sem hipótese de defesa, aos 94 minutos de jogo.

Os portugueses Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto foram titulares. Neto saiu lesionado na primeira parte lesionado. Fábio Silva e Moutinho foram suplentes utilizados e Vitinha não saiu do banco.

Com este resultado, o Wolverhampton quebra a série de cinco jogos seguidos sem vencer e sobe ao 12º lugar da Premier League, com 38 pontos. O Fulham mantém-se no 18º lugar, em zona de despromoção, com 26 pontos.