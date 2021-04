Ficar na Arábia Saudita agrada a Fábio Martins, apesar de "algumas sondagens"

Fábio Martins sente-se bem no Al-Shabab, da Arábia Saudita, e que lhe agradaria ficar. No entanto, o seu futuro passará pela vontade do Sporting de Braga, clube com que tem mais dois anos de contrato.

Em entrevista a Bola Branca, o extremo português, de 27 anos, reconhece que "há algumas abordagens". Por outro lado, prevê "uma boa perspetiva financeira" se continuar pelas arábias, onde é estrela.

Desportivamente, a diferença é de três pontos para o líder, contra o qual o Al-Shabab jogará no seu estádio. A vontade de conquistar um título que escapa há muitos anos é um estímulo, reconhece Fábio Martins.