Euro2020. Dois jogos da seleção podem ter estádio cheio

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que oito dos 12 estádios do Euro2020 vão poder ter público nas bancadas, sendo que o número de espectadores vária dependendo do país. Portugal joga dois jogos em Budapeste, cidade que poderá receber até 100% da lotação do estádio.

Budapeste, onde Portugal vai jogar na fase de grupos contra a Hungria e a França, é a única cidade que poderá receber até 100% da sua capacidade

São Petersburgo, na Rússia, e Baku, no Azerbeijão, poderão receber até 50% da lotação do estádio, enquanto que Amesterdão, na Holanda, Bucareste, na Roménia, Copenhaga, na Dinamarca e Glasgow, na Escócia, devem receber entre 25% e 33% da lotação dos estádios.

Londres confirmou um mínimo de 25% da lotação do Estádio de Wembley nos três jogos da fase de grupos e num dos jogos dos oitavos de final.

Alemanha, Itália, Espanha e Irlanda ainda não decidiram em relação e a UEFA definiu o prazo de 19 de abril como data limite.

A UEFA atribiu aos governos de cada país a responsabilidade de definir a lotação máxima de adeptos nos estádios do Euro2020, uma vez que o estado da pandemia varia muito de país para país. A UEFA garante que está a trabalhar de forma próxima com a Organização Mundial da Saúde para monitorizar os riscos da prova.