Arminia Bielefeld bate Friburgo e sai da zona de despromoção

O Arminia Bielefeld recebeu e venceu o Friburgo, esta sexta-feira, por 1-0, e deixou os lugares de despromoção da Bundesliga, à condição.

O único golo da partida surgiu já na segunda parte, por Oklugawa, aos 68 minutos. Pouco depois, o VAR ainda anulou o segundo a Nilsson, por fora de jogo.

Com este resultado na abertura da jornada, o Arminia Bielefeld subiu ao 14º posto, com 26 pontos, mas pode voltar a cair para o 17º lugar, dependendo dos resultados do Hertha de Berlim, Mainz e Colónia.

O Friburgo continua no 10º lugar, com 37 pontos, e vai terminar a jornada nesse posto.