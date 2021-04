Miguel Oliveira lamenta GP de Portugal sem público. "Não tem aquela magia especial"

Miguel Oliveira lamenta a ausência de público do Grande Prémio (GP) de Portugal e faz votos para que, na próxima época, o Mundial de MotoGP regresse ao Autódromo Internacional do Algarve, de forma a que os adeptos portugueses possam finalmente colorir as bancadas.

Voltar a impressionar numa época "inconsistente"

Miguel Oliveira ocupa a 16.ª posição do Mundial de MotoGP, com quatro pontos, após duas provas no Qatar. Na primeira, foi 10.º; na segunda, foi 15.º. A ideia será subir de patamar em Portimão e, se possível, repetir a prestação do ano passado, em que venceu o GP de Portugal.

"No ano passado, fiz uma grande prestação e, este ano, espero, logicamente, repetir. Mas um fim de semana de corrida é sempre um pouco imprevisto, temos sempre de trabalhar nos desafios que iremos encontrar e colocar bem a mota", salienta o piloto.

Nesta entrevista à Renascença, Miguel Oliveira antevê uma época de MotoGP "um pouco inconsistente" para todos, por uma razão particular:

"Percebemos, no Qatar, que os pneus têm um papel preponderante nos resultados. Vemos até com o próprio Valentino [Rossi], que acaba muito distante das outras Yamaha. Portanto, há aqui um fator pessoal também de adaptação a esta alteração de compostos que está a afetar. Afeta mais umas motos do que outras. A nossa mota sofreu bastante com o facto de não termos um composto de pneus mais apropriado para o nosso estilo de condução, por isso é com isso que teremos de lidar a época toda."

No fundo, assinala o piloto português, que em 2020 venceu dois Grandes Prémios, "avizinha-se um campeonato muito interessante".