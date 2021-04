Seleção nacional perde com a Rússia e está mais longe do Europeu

A seleção nacional perdeu, esta sexta-feira, no Estádio do Restelo, na primeira mão do "play-off" de acesso à fase final do Europeu de futebol feminino com a Rússia, por 1-9.

Apesar de ter dominado a grande maioria do jogo, foi a Rússia que abriu o marcador, aos 51 minutos, por Korovkina, resultado que se manteve até final.

A seleção de Francisco Neto, 30ª no "ranking" mundial, terá agora de virar o resultado na segunda mão, na Rússia, 23ª da hierarquia, a 13 de abril em Moscovo.

A seleção nacional chega pela quarta vez a um "play-off" de acesso à fase final e tenta alcançar a segunda participação no Campeonato da Europa, após a presença inédita no Euro2017, na Holanda, competição em que se ficou pela fase de grupos.

A fase final do Euro 2022 realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho. Além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença nas bancadas do Estádio do Restelo.