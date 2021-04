Portugal procura dar avanço à Rússia na corrida ao Europeu

A seleção nacional procura ganhar vantagem na primeira mão do "play-off" de apuramento para o Europeu feminino, diante da Rússia, esta sexta-feira, e abrir caminho para repetir o trajeto que fez na edição anterior.

Foi em 2016, então diante da Roménia, que Portugal conseguiu, nesta mesma ronda, com empates 0-0, em casa, e 1-1, fora, o apuramento histórico para o seu primeiro Europeu. Agora tenta, da mesma forma, uma segunda qualificação.

O primeiro jogo disputa-se no Estádio do Restelo, com a equipa das quinas (30.ª do "ranking" da FIFA), a receber, a partir das 18h30, a Rússia (23.ª), em jogo com arbitragem da suíça Esther Staubli.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Francisco Neto admitiu que "ganhar sem sofrer golos é o cenário perfeito", no entanto, "a grande prioridade é tentar ganhar".