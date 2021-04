Francisco Neto não desiste da passagem ao Europeu

Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, não dá a qualificação para a fase final do Europeu como perdida, apesar da derrota caseira contra a Rússia por 1-0 que complica o apuramento.

"Se marcarmos, com um golo fora, entramos outra vez no apuramento. Será um jogo equilibrado, onde não podemos perder a organização e querer fazer tudo de uma vez. Teremos de saber gerir. Fosse qual fosse o resultado de hoje, a eliminatória só ia estar decidida na terça-feira, em Moscovo. É continuar nesta toada e linha de pensamento", afirmou, em conferência de imprensa.

O treinador diz que o plano mental será essencial para o segundo jogo: "A recuperação será essencial e, mentalmente, o grupo quer lá estar. No final do jogo, as jogadoras já estavam a dar força umas às outras e a dizer que isto não estava decidido."

Sobre a partida, o treinador lamenta a segunda parte de nível inferior, com erros que custaram a derrota, destacando a intranquilidade que sentiu na equipa depois do golo russo.

"Há duas partes distintas. Entrámos bem na segunda parte, até sofrermos o golo. Perdemos um bocadinho o nível de organização, ficámos intranquilos, a perder bolas e a equipa a ficar mais estendida, com a equipa russa em contra-ataque rápido, que nos criou dificuldades. Tivemos dificuldade em voltar a pegar no jogo e a tentar termos bola. Conseguimos reequilibrar, ainda criámos algumas situações, mas, infelizmente, não conseguimos concretizar", termina.