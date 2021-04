Portimonense. Para além do Benfica, Beto tem interessados em Espanha e Alemanha

Beto está na mira do Benfica mas não só: Alemanha e Espanha também estão atentos ao avançado de 23 anos do Portimonense, que já leva oito golos pelos algarvios. A garantia é dada por Sandro Giovetti, ex-director desportivo do Olímpico do Montijo, onde Beto se destacou antes de assinar pelo Portimonense.

"Vou-lhe confidenciar que não é só o Benfica. É um orgulho ser o Benfica, até porque eles já falavam muito do Beto na altura, mas falamos de grandes da Alemanha e de Espanha, que já estão a falar de avançar para um proposta", revela a Bola Branca.



Os algarvios terão pedido às águias oito milhões de euros por 70% do passe, mas o Benfica não está sozinho neste interesse pelo jogador que até já passou pela formação do Seixal em 2011/2012.

Sandro Giovetti fala de um jogador humilde, que chegou a ter o Sporting atrás de sí em 2018/19, quando apontou 21 golos em 36 jogos pelo Olímpico do Montijo.



"Já tínhamos quatro ou cinco grandes atrás e o Sporting um deles. Na altura não souberam fazer as coisas e o Beto acabou por sair para o Portimonense. Mesmo com todos os interessados, o Beto sempre trabalhou de forma humilde, nunca se achou um craque. O trabalho que ele fez deu resultado", atira.

Continuar em Portugal é o conselho

Para Sandro Giovetti, caso saia do Portimonense, o ideal será Beto permanecer em Portugal.

"Acho que devia continuar em Portugal. A continuar com o trabalho que tem feito, pode ser chamado à seleção a qualquer momento. Tem tudo para rebentar em Portugal, acho que devia ficar. Temos três ou quatro clubes muito fortes e organizados e acho que o Beto encaixava muito bem. Tem características raras no futebol e trabalhar muito", termina.



Beto, ponta de lança de 23 anos, foi formado no União de Tires, mas foi no Olímpico do Montijo, em 2018/19, que chamou à atenção. O avançado apontou 13 golos em 22 jogos na equipa sub-23 do Portimonense na época passada, tendo feito a estreia na equipa principal.

O avançado é uma das figuras do Portimonense desta época e leva oito golos apontados em 22 jogos disputados.