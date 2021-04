Pizzi regressa aos convocados para visita ao Paços de Ferreira

Pizzi está de regresso aos convocados do Benfica, após cumprir castigo, para a visita ao Paços de Ferreira, da 26.ª jornada do campeonato.

Por outro lado, Gabriel, Samaris, Nuno Tavares e André Almeida continuam ausentes, devido a lesão. Gonçalo Ramos volta a integrar a lista de eleitos de Jorge Jesus. De resto, não há novidades.

O Benfica, segundo classificado, defronta o Paços de Ferreira, quinto, no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do Benfica

Guarda-redes: Helton, Vlachodimos;

Defesas: Lucas Veríssimo, Gilberto, Vertonghen, Jardel, Otamendi, Grimaldo, Diogo Gonçalves;

Médios: Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Taarabt;

Avançados: Rafa, Everton Cebolinha, Chiquinho, Pedrinho, Darwin, Gonçalo Ramos, Seferovic e Waldschmidt.