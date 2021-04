Jorge Jesus e as arbitragens. "Protagonistas têm de ser sempre os jogadores"

Para manter a perseguição ao FC Porto, o Benfica terá de derrotar o Paços de Ferreira, que até agora só perdeu em casa com o Sporting. Algo que Jorge Jesus considera "um alerta", para que a sua equipa perceba que terá pela frente "um jogo difícil", numa fase decisiva do campeonato:

"Nem penso nisso. Penso que os principais protagonistas têm de ser sempre os jogadores. A questão da terceira equipa, a equipa de arbitragem, ao longo deste campeonato nunca nos manifestámos quando fomos prejudicados, nem vamos manifestar-nos agora. Acreditamos que temos valor para derrotar o Paços de Ferreira. A terceira equipa que também tenha valor para estar ao nível do jogo e das duas grandes equipas", referiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O Benfica ainda não venceu, esta época, qualquer jogo fora de portas sob a orientação de Hugo Miguel. Confrontado com esse dado, o treinador desvalorizou e salientou que os holofotes têm de estar sobre os artistas.

Jorge Jesus espera que os protagonistas da visita do Benfica ao Paços de Ferreira sejam os jogadores e não o árbitro, Hugo Miguel.

Dois meses "fatais" para o Benfica

O Benfica foi muito afetado pela pandemia da Covid-19, algo que Jorge Jesus considera que levou à perda de muitos pontos. Agora, os encarnados encontram-se no terceiro lugar, a um ponto do FC Porto, segundo classificado, e a nove do Sporting, que lidera o campeonato.

Jorge Jesus não quis dizer que a história fosse diferente se não tivesse havido um surto do novo coronavírus no clube, no entanto, sublinhou que os meses de dezembro e janeiro "foram fatais" para o Benfica.

"Este problema que o mundo inteiro teve afetou-nos muito em janeiro e agora libertou-nos. Perdemos muito ponto de que agora andamos atrás, jogo a jogo. É pensar que estamos em terceiro e [queremos] chegar à segunda posição", salientou o técnico encarnado.

O Benfica, segundo classificado, defronta o Paços de Ferreira, quinto, no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.