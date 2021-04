Jorge Jesus diz que o Benfica melhorou com a entrada de três jogadores no onze

Jorge Jesus considera que a melhoria do Benfica tem a ver com dois fatores. Um já era conhecido: com o surto de Covid-19 no passado, o treinador já teve mais tempo para trabalhar melhor a equipa conforme as suas ideias. O segundo é a entrada de três jogadores no onze.

Questionado, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, sobre se a chegada de Lucas Veríssimo, em janeiro, teve papel determinante na subida de forma da equipa, Jorge Jesus respondeu com um "nim".

"A equipa melhorou muito coletivamente, os jogadores sabem hoje muito mais o que têm de fazer, e isso tem feito com que a equipa neste segunda volta tenha sido das equipas que mais pontos fez. Fruto de uma organização defensiva forte e da entrada de alguns elementos. Não foi só o Lucas, foi o Diogo [Gonçalves], foi o Helton [Leite]. Três jogadores que entraram na última estrutura da equipa, que melhorou", salientou.

O Benfica está há seis jogos sem sofrer golos. Jorge Jesus revelou que "um dos grandes objetivos" é terminar o campeonato como o título de melhor defesa. Neste momento, os encarnados, com 12 golos sofridos, encontram-se atrás do Sporting, que concedeu apenas 17.

(em atualização)