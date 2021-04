Benfica terá sondado Portimonense por Beto

O Benfica terá sondado o Portimonense com vista à contratação de Beto, segundo avança a edição desta sexta-feira do jornal "Record".

O Sporting também estaria interessado no avançado guineense, de 23 anos, no entanto, o preço elevado terá levado à desistência dos leões do negócio. O Portimonense pede oito milhões de euros por 70% do passe de Beto, algo que também não terá agradado muito ao Benfica.

Os encarnados terão, portanto, de convencer o Portimonense a baixar as pretensões para poderem levar o ponta de lança, que esta temporada leva oito golos em 22 jogos, para a Luz. Beto tem contrato com o Portimonense até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Beto foi formado no União de Tires e fez época na equipa principal, antes de rumar ao Olímpico de Montijo em 2018/19. Na temporada seguinte, rumou aos sub-23 do Portimeonse e as boas exibições levaram Paulo Sérgio a promovê-lo à equipa principal ainda em 2019/20.