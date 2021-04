‘Salvator Mundi’. A obra que custou 380 milhões de euros poderá não ter sido pintada por Da Vinci

O ‘Salvator Mundi’, quadro adquirido por cerca de 380 milhões de euros pelo príncipe saudita Mohammed Ben Salman, terá sido pintado pela oficina de Leonardo da Vinci e não pelo próprio mestre, revela um documentário que será divulgado brevemente.

Paris terá também rejeitado as condições exigidas por Riade para exibir esta obra na exposição dedicada a Leonardo Da Vinci em 2019, no museu Louvre, segundo o documentário que irá estrear em 13 de abril em França, no canal ‘France 5’.

O diretor do documentário, Antoine Vitkine, investigou esta pintura comprada em 2005 em mau estado, por 1.175 dólares (cerca de mil euros), por um negociador de arte de Nova Iorque e que foi restaurada nos Estados Unidos, notícia a agência AFP.

A obra foi autenticada como da autoria do pintor italiano por vários especialistas britânicos e vendida a um oligarca russo, que decidiu revendê-lo.

Finalmente, o quadro esteve à venda em novembro de 2017, num leilão de arte contemporânea, sendo apresentado como um original de Leonardo da Vinci.

Apesar da Arábia Saudita nunca ter confirmado que o príncipe é o dono daquela obra, várias fontes indicam que Mohammed Ben Salman a adquiriu através vários intermédios, pelo valor de 450 milhões de dólares (cerca de 380 milhões de euros), sendo estabelecida a marca como a pintura mais cara já vendida.

O ‘Salvator Mundi’ é uma pintura, no estilo renascentista, de Jesus Cristo, que surge a dar a bênção com mão direita levantada e os dedos cruzados, enquanto segura uma bola de cristal na mão esquerda.