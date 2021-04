Facebook, Instagram e Messenger com falhas no acesso

Os utilizadores das aplicações Facebook, Messenger e Instagram estão a reportar dificuldades no acesso.

Segundo o site Downdetector, o pico de falhas ocorreu por volta das 22h00 e, em 66% dos casos, os utilizadores confirmaram falha geral dos serviços.

Esta é a segunda vez no espaço de um mês que os utilizadores das aplicações do universo do Facebook reportam falhas no funcionamento dos serviços.

Entretanto, o site Pplware indica que a situação foi normalizada às 22h45.