Sérgio Vieira garante que Matheus Reis está pronto para render Nuno Mendes

Matheus Reis está pronto para substituir Nuno Mendes na defesa do Sporting, garante Sérgio Vieira, que há quatro temporadas o recrutou o trouxe do Brasil, da formação do São Paulo, para o Moreirense.

Nuno Mendes está lesionado e, por conseguinte, em dúvida para a visita a Famalicão. Esteja ou não disponível, Sérgio Vieira acredita que a lateral-esquerda do Sporting ficará bem entregue a Matheus Reis.

"Todas as características que ele tem são semelhantes ao Nuno Mendes. Tem outra virtude: poderá jogar também como central do lado esquerdo, numa construção a três, como fazia, no ano passado, no Rio Ave. Mas é um jogador que pode dar muitas semelhanças ao jogo ofensivo e defensivo que o Sporting tem vindo a apresentar", sustenta.

O treinador português, que esta época orientou o Farense, ressalva que "existem pequenas diferenças" entre Matheus Reis e Nuno Mendes, "que têm a ver com as características naturais de cada jogador".

"Em termos gerais, [Matheus Reis] é um jogador que defende muito bem, que está identificado com o futebol português, que fez uma época fantástica no ano passado no Rio Ave, que tem excelente tomada de decisão e tem uma maturidade própria da idade. Está preparado, é também por isso que o Sporting o contratou", afiança.