Plata reintegrado na equipa principal do Sporting

Gonzalo Plata reintegrou os treinos da equipa principal do Sporting em pleno, depois de ter sido relegado à equipa B devido à falta de compromisso.

O avançado foi avistado nas últimas duas sessões de treinos e os leões publicaram uma foto do internacional equatoriano nas redes sociais.

Nesta sessão de trabalho, Rúben Amorim só não contou com Nuno Mendes, que fez tratamento à lesão sofrida em Moreira de Cónegos na segunda-feira.

Há quase três meses, desde 19 de janeiro, que Gonzalo Plata não joga pela equipa principal do Sporting. O promissor extremo, de 20 anos, que na época passada teve momento de alto rendimento, desapareceu das opções de Rúben Amorim. O jogador não tem explicação para o seu ocaso.

"Não faço ideia [de qual o motivou pelo qual deixou de jogar na equipa principal]. Tenho trabalhado como sempre. Não sei o que se está a passar", disse Plata, à chegada ao Equador.

O extremo tem jogado na equipa B do Sporting - cinco jogos, dois golos. Com contrato até 2024, e cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, Gonzalo Plata foi associado a interesse de alguns clubes espanhóis, no mercado de inverno, nomeadamente, do Valencia.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h00, para preparar o jogo de domingo na receção ao Famalicão, às 20h00