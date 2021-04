Papa regressa a igreja de Roma para celebrar Missa no Domingo da Divina Misericórdia

O Papa vai deslocar-se no próximo domingo, festa da Divina Misericórdia, à Igreja do Espírito Santo em Sassia, junto ao Vaticano, para presidir à Missa, anunciou esta quinta-feira a Santa Sé.

O santuário é particularmente dedicado à promoção da espiritualidade de Santa Faustina Kowalska, que inspirou São João Paulo II a instituir esta celebração, no ano 2000.

A celebração vai decorrer de forma privada, a poucos metros da Praça de São Pedro, com transmissão televisiva e online, a partir das 10h30 de Roma (menos uma em Lisboa), incluindo a recitação da oração mariana do Regina Caeli, à imagem do que aconteceu em 2020.

Esta quarta-feira, o Papa Francisco recordou, numa saudação aos ouvintes polacos, desde a biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano, a festa da Divina Misericórdia (II Domingo de Páscoa).

“A Liturgia parece traçar o caminho da misericórdia que, enquanto reconstrói a relação de cada um com Deus, suscita também entre os homens novas relações de fraterna solidariedade”, indicou.

“Dirijamo-nos confiantes a Cristo misericordioso e peçamos a graça do perdão e do amor operoso pelo próximo”, acrescentou Francisco.