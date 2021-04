Conselho de Ministros cria grupo para acompanhar organização das JMJ

O terço, disponível em três formatos e cores diferentes, é produzido com material sustentável e amigo do ambiente, explica a organização.

Também esta quinta-feira foi divulgada a imagem do terço especial mandado produzir pela organização da JMJ.

“Esta área será reconvertida com vista à requalificação urbanística e valorização ambiental e ecológica da zona ribeirinha de Loures, de maneira a privilegiar a fruição do espaço público na relação entre o rio Tejo e o território adjacente”, lê-se ainda.

Numa nota publicada esta quinta-feira, o Conselho de Ministros escreve que “é criado um grupo de projeto que irá assegurar o acompanhamento, em termos operacionais, dos trabalhos de preparação e organização do evento, sendo ainda determinada a desocupação das parcelas necessárias à sua realização e estabelecido um calendário gradual para a relocalização definitiva do Complexo Logístico rodoferroviário da Bobadela.”

“Nos três modelos criados, o cordão do terço é em fio de algodão. Duas versões são em madeira, uma trabalhada e outra mais simples, e outra usa o plástico reciclado como matéria-prima. As peças assumem a preocupação ambiental, com algumas caraterísticas peculiares, como o facto de em cada terço de plástico ser usado material reciclado equivalente a 35 tampas de garrafa de água.”

“Comunicar para todos, nomeadamente através da linguagem inclusiva (braile e pictogramas), é uma prioridade da JMJ Lisboa 2023 que está presente nas embalagens dos terços, em papel reciclado. Durante o mês de maio, estará disponível, no site, a versão áudio e em língua gestual portuguesa das meditações propostas para o terço JMJ Lisboa 2023”, lê-se ainda no comunicado divulgado pela comissão organizadora.

“A oração, neste caso a oração do Terço, é uma das caraterísticas universais da Jornada Mundial da Juventude. Pretendemos, por isso, que a peça fosse de fácil uso, manuseamento, e de grande simplicidade. Destacamos também o forte propósito de inclusão e o da sustentabilidade”, refere Jorge Almeida, do Gabinete de Comunicação da JMJ Lisboa 2023, responsável pela área da marca e merchandising, que coordenou a criação do terço, fabricado inteiramente em Portugal.

Cada terço será ainda acompanhado de uma mensagem do Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.