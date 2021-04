Bispos reúnem-se em Fátima com a pandemia em agenda

Os bispos portugueses reúnem-se a partir de segunda-feira e até quinta-feira, em Fátima, em assembleia plenária.

Em comunicado enviado à Renascença, o Secretariado-Geral da CEP informa que os responsáveis das dioceses portuguesas vão promover uma reflexão sobre “a situação de pandemia e possíveis novas orientações”.

Os trabalhos vão realizar-se de forma presencial, na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima, e por via digital, através da plataforma zoom.

De acordo com o comunicado, os bispos portugueses vão também estudar a “implementação do documento do Papa que permite instituição de mulheres no ministério de acólito e leitor e sobre a criação de novos ministérios na Igreja Católica”.