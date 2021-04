Manuel Serrão: "Ainda há uma réstia de esperança"

Manuel Serrão ainda acredita que o FC Porto pode apurar-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, apesar da derrota, por 0-2, frente ao Chelsea, na primeira mão dos "quartos", na condição de anfitrião.

O conhecido sócio dos dragões justifica a derrota em Sevilha com o que diz terem sido os demasiados erros, que o Porto não cometeu frente à Juventus na eliminatória anterior. Bem como com a arbitragem da partida. Mesmo assim, em Bola Branca, Manuel Serrão agarra bem a toalha com as duas mãos.

"Ainda há uma réstia de esperança, mas se já era difícil antes, agora está ainda mais complicado. Cometeram-se erros individuais que contribuíram para os dois golos do Chelsea. E depois o árbitro não viu aquele lance do Marega que me pareceu penálti. A garra foi a mesma que tivemos contra a Juventus, mas aqui não tivemos sorte e cometemos erros a mais", refere.

Virar a agulha para o campeonato

Na ressaca deste jogo europeu, Manuel Serrão exige, agora, foco na Liga portuguesa. Em particular, no segundo lugar.

"Neste momento, a prioridade passa a ser o campeonato e deixa de ser a Liga dos Campeões, é a minha opinião. E não estou a falar só do primeiro lugar, que ainda está a oito pontos, mas de garantir o segundo. Não vejo o Sporting em queda, vi o jogo com o Moreirense e faltou-lhes sorte. Jogou melhor do que em muitos jogos que ganhou", conclui.