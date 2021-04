Funeral de Jorge Coelho realiza-se no sábado em Mangualde

Fonte do PS adiantou à agência Lusa que o velório na Basílica da Estrela terá lugar a partir das 19h00, e que no sábado, pelas 08h30, haverá uma missa, antes de o cortejo fúnebre seguir para Mangualde, no distrito de Viseu.

O velório do antigo ministro e dirigente socialista Jorge Coelho, que morreu esta quarta-feira, realiza-se esta sexta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral será no sábado, para o jazigo de família no cemitério de Santiago de Cassurrães, no concelho de Mangualde.

Jorge Coelho iniciou-se na atividade política pela extrema-esquerda, tendo militado em movimentos como os Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas (CCR-ML) e Partido Comunista Reconstruído PC(R), que mais tarde deu origem à formação da UDP (União Democrática Popular).

Filiou-se no PS em 1983, esteve em Macau entre 1986 e 1991 e, no início da década de 90, iniciou uma intensa colaboração política com António Guterres, que chegou ao cargo de secretário-geral dos socialistas em janeiro de 1992.

O conhecimento das estruturas do PS valeu a Jorge Coelho a designação de "homem da máquina" ou "homem do aparelho". Na sequência do triunfo do PS nas eleições legislativas de 1995, foi ministro Adjunto, da Administração Interna e, depois, da Presidência e do Equipamento Social até 2001.

Há 20 anos, após a queda da ponte de Entre-os-Rios, na noite de 04 de março de 2001, onde morreram 59 pessoas, Jorge Coelho assumiu as responsabilidades políticas pelo sucedido e - num gesto raro na política portuguesa - demitiu-se de imediato de ministro da Presidência e do Equipamento Social, com a tutela sobre as pontes, numa conferência de imprensa realizada madrugada dentro.