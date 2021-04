Estabilidade política, crescimento económico e orçamentos claros

As prioridades políticas pós-pandemia são três:



1 - Estabilidade política

Precisamos de ter, finalmente, estabilidade política com um Governo maioritário mesmo que seja de coligação.

O pós -pandemia vai ser já 2022-2023. Não sabemos se temos uma crise política até lá, mas há um ponto que acho muito importante para a sustentabilidade do país que é a questão de ter governo maioritários que consigam implementar reformas estruturais.

Isso não se consegue com governo minoritários e aquilo que se tem visto é que os Orçamentos do Estado têm uma aprovação cada vez mais complexa, o que fragiliza ainda mais o Governo. Portanto, a primeira prioridade para mim seria evoluirmos para o nível do que são as democracias europeias em que ou há governos majoritários do governo que ganha as eleições ou, quando não há maioria, há coligações e há acordos de legislatura.

Não é indispensável a reforma do sistema eleitoral para a estabilidade política, o que é indispensável é que haja uma cultura de que devemos ter governos para a legislatura e uma forma de conseguir isso e de dar alguma coerência às políticas públicas é, se nenhum partido tem apoio maioritário na Assembleia da República, o partido que ganhar as eleições ou outro tem de conseguir gerar um acordo de coligação para a legislatura, um acordo bem desenhado, bem discutido e bem trabalhado. Não é um acordo feito em quatro ou cinco dias; é à maneira nórdica, dos países do centro da Europa que não têm partidos maioritários a ganhar eleições e fazem sempre governos de coligação.

Dito isto, defendo a mudança do sistema eleitoral, não por razões de estabilidade política, mas por razões de justiça para com os cidadãos. Um cidadão de Portalegre que se reveja num partido que não seja o PS ou o PSD, que são os únicos que têm hipótese de eleger algum deputado naquele círculo, acha que o seu voto é inútil.

Teria sentido haver um círculo eleitoral no Alentejo, um único círculo e não três círculos separados que elegem dois, três e quatro deputados. Por outro lado, é preciso também uma reforma que altere um pouco a relação entre o cidadão e os seus eleitos, nomeadamente um regime do tipo do sistema alemão em que se possa votar nominalmente em candidatos a deputados. Isso beneficiaria o sistema político e obrigaria os partidos a mudarem.

Vejo a reforma do sistema eleitoral como uma forma de ajudar os partidos a mudarem e é, precisamente, porque os partidos não querem mudar que não tem havido reforma do sistema eleitoral. Isto é um pouco uma pescadinha de rabo na boca porque, obviamente, uma reforma do sistema eleitoral obrigaria à reforma dos partidos.

Isto são reformas estruturais não tanto para a estabilidade política, mas por exemplo para o crescimento económico. Não tenho dúvida nenhuma de que, se houvesse o círculo do Alentejo ou do Norte Interior, isso aumentava a escala do pensamento de políticas públicas.

A reforma do sistema eleitoral não é indispensável para a estabilidade política, é indispensável, mas para resolver outros problemas que são a esclerose institucional dos partidos políticos que só estão a mexer agora porque surgem novos partidos

2 - Ter uma estratégia para o crescimento económico sustentável e inclusivo

Portugal não cresce basicamente há 20 anos e sem crescimento económico - obviamente que deve ser sustentável e deve ser inclusivo -, não conseguimos resolver o problema das finanças públicas e, portanto, o problema da vulnerabilidade que temos ainda no nosso país.

Tem de haver uma estratégia para o crescimento e penso que não há uma estratégia clara para o crescimento. O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) - que vai ser o pós-pandemia porque só vamos receber verbas nos segundo semestre deste ano - elenca um conjunto de medidas, muitas delas até são medidas que o Governo já queria implementar há muito tempo, como as que são ligadas à saúde e, portanto, são medidas dispersas, mas não há ali uma estratégia para o crescimento.