Um polvo com muitos tentáculos. O que está em causa na acusação da Operação Marquês

O dinheiro terá chegado a Sócrates e à família a troco de subornos, esquemas e favores. O Ministério Público escreve que foram “utilizadas contas bancárias no estrangeiro, de terceiros e ainda tituladas por sociedades em off-shore, por forma a ocultar a proveniência dos fundos e o seu destinatário e permitir a sua entrega, com aparente justificação legítima a José Sócrates”.

De acordo com a acusação, “os factos imputados ao arguido José Sócrates foram praticados enquanto este exercia o cargo de primeiro-ministro de Portugal, e contra os deveres impostos pelo mesmo”, “o arguido José Sócrates, a troco do recebimento de quantias pecuniárias, favoreceu os interesses de Ricardo Salgado e do GES, de Joaquim Barroca e do Grupo Lena, bem como de negócios relacionados com o empreendimento Vale do Lobo, com grave prejuízo para os interesses do Estado e da livre concorrência”, pode ler-se.

Quatro anos após a acusação do Ministério Público a 28 arguidos, entre eles o ex-primeiro-ministro José Sócrates, fica esta sexta-feira à tarde a saber-se quem vai, ou não, sentar-se no banco da sala de julgamento e por que crimes.

“Para garantir que a concretização desses interesses não era obstaculizada pelo uso da Golden-Share pelo acionista Estado, e de forma a obter o comprometimento do Governo de Portugal e a sua intervenção a favor de uma estratégia de investimento no Brasil por parte da Portugal Telecom, o arguido Ricardo Salgado efetuou, igualmente, pagamentos ao arguido José Sócrates, de forma a que o mesmo, na condução do Governo de Portugal, decidisse e tivesse intervenções de acordo com as estratégias definidas pelo mesmo Ricardo Salgado para o Grupo Portugal Telecom, ainda que viesse a implicar uma atuação do acionista Estado e do Governo de Portugal contrária aos interesses da Portugal Telecom e ao interesse nacional, que lhe competia defender enquanto primeiro-ministro”, refere a acusação.

Os procuradores escrevem, ainda, que “a atuação do arguido José Sócrates traduziu-se na violação grave e reiterada dos deveres inerentes ao cargo para o qual foi nomeado e que sobre si impendiam, revelando ainda indignidade no exercício de cargos públicos”.

Acrescentam que “o arguido José Sócrates não cumpriu a obrigação que sobre si impendia de declarar rendimentos que haviam sido por si recebidos”.

O processo chega também ao banco público Caixa Geral de Depósitos (CGD), através do antigo administrador Armando Vara.

A pedido de José Sócrates, “Armando Vara, no exercício dessas funções na CGD, tomou todas as decisões necessárias a lograr satisfazer a vontade e os interesses daquele arguido (Sócrates) ou de terceiros com quem estava conluiado, nomeadamente, com os arguidos Ricardo Salgado, no âmbito da tomada de decisões pelo Grupo Portugal Telecom, Joaquim Barroca, em representação do Grupo Lena, e outros, designadamente, na aquisição direta e financiamento de terceiros pela CGD das participações nas sociedades que detinham o empreendimento Vale do Lobo, no Algarve”, sublinha a acusação.

O amigo "testa de ferro" e uma indemnização de €58.19581,35

O grande intermediário, chamado de “testa de ferro”, é o arguido Carlos Santos Silva. É acusado de entregar dezenas de envelopes a Sócrates, pago viagens, casas, obras de arte e até uma casa alugada em Paris, fazendo assim chegar o dinheiro às mãos do antigo primeiro-ministro.

As verbas suspeitas de estarem envolvidas em crime eram transferidas também para contas na Suíça, nenhuma delas com o nome do antigo governante.

O Ministério Público pede ainda na acusação uma indemnização cível contra 15 dos arguidos, a favor do Estado português.



Ao todo, são 58 milhões, dezanove mil quinhentos e oitenta e um euros e trinta e cinco cêntimos de “lesão ao Estado através da frustração da arrecadação devida em sede de IRC e IRS”.