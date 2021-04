Tu confinas, ele inspira, nós não voamos. E a qualidade do ar melhora (para já)

Os números, diz-se, não mentem. “O problema é que nós não estamos a usufruir dessa qualidade do ar. Pensei isso logo no primeiro confinamento. Mas os animais aproveitaram e nós hoje conseguimos ouvir muito mais os passarinhos, a biodiversidade invadiu mais as cidades. De facto, se tiramos os humanos da equação e os danos negativos da atividade humana, houve aqui uma recuperação”, diz Myriam Lopes, docente da Universidade de Aveiro e especialista em poluição do ar, à Renascença.

A investigadora é uma das autoras do estudo “Turismo e Qualidade do Ar durante a pandemia da Covid-19: Lições para o Futuro”, publicado no início de abril, no âmbito do projeto de investigação ARTUR, cujo objetivo principal é avaliar o impacto do turismo na qualidade do ar. “O turismo em Portugal é uma fonte de receita importante, é um dinamizador da economia, mas atrás do turismo vêm uma série de atividades, principalmente ao nível do transporte - não só o aéreo -, que têm impacto na qualidade do ar”, explica.

Boas notícias?

O estudo “Turismo e Qualidade do Ar durante a pandemia da Covid-19: Lições para o Futuro” foca-se no período entre janeiro e setembro do ano passado, nas regiões de Lisboa e do Algarve, e aponta que “houve melhorias significativas” na qualidade no ar. “O impacto começou-se a sentir principalmente quando cortaram os voos, a partir de abril há uma descida muito significativa”, nota Myriam Lopes.

No caso da Área Metropolitana de Lisboa (AML), em certos dias, houve uma redução de 47% das emissões de dióxido azoto (gás associado à indústria e meios de transportes); já ao nível das partículas, registou-se uma quebra de 40%.

No mesmo período, no Algarve, região com ligações mais profundas ao setor do turismo, a quebra de emissões de dióxido de azoto chegou aos 60%, mas ao nível das partículas foi apenas de 27%. Como é que isto se explica? “As partículas não reduziram tanto, porque depois há a combinação de outros fenómenos, nomeadamente as emissões naturais e o transporte de poeiras de origem natural, do norte de África, que afeta muito mais o Algarve que a zona de Lisboa.”

O retrato conjurado por Myriam Lopes não é perfeito. Os portugueses não passaram todos, de repente, a dar as mãos e cantar o kumbaya ambiental. Os indicadores compilados apontam diferenças do primeiro confinamento, “quando toda a gente ficou fechada em casa”, com os meses seguintes e em particular o período do verão.

“O que nós vemos é que entre julho e agosto os níveis de dióxido de azoto até aumentaram face ao período homólogo anterior. Quando as pessoas deixaram de sentir que estavam presas, os níveis [de emissões] pioraram”, aponta.