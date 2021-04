Portugal deverá suspender vacina da AstraZeneca nos grupos etários mais jovens

Veja também:

Portugal prepara-se para suspender a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 nos grupos etários mais jovens, apurou a Renascença junto de fonte ligada ao setor da Saúde.

Até agora, o fármaco da AstraZeneca não tinha qualquer restrição de idade em Portugal, ao contrário do que acontece em alguns países europeus.

A notícia é conhecida um dia depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter reconhecido uma ligação entra a administração da vacina e a ocorrência de tromboses. No entanto, a agência garante que os benefícios da vacina são maiores do que os riscos.

"Estes são efeitos adversos muito raros. O risco de morte por Covid é muito maior do que o risco de morte por estes efeitos", assegurou Emer Cooke, da EMA, em conferência de imprensa.



[notícia em atualização]