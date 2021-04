​Operação Marquês: Cronologia do "31" de José Sócrates

Já passaram quase sete anos desde que José Sócrates se viu envolvido na Operação Marquês. Tudo começou com uma comunicação bancária enviada ao DCIAP no âmbito da lei de prevenção de branqueamento de capitais em 2013.



Estávamos a 21 de novembro de 2014 quando José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa, depois de ter chegado num voo proveniente de Paris.

O antigo primeiro-ministro estava na mira da Justiça e pela primeira vez na história do país um ex-chefe do Governo tinha sido detido para interrogatório judicial. Investigavam-se “suspeitas de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção”.

Seguem-se as detenções do amigo Carlos Santos Silva, do advogado Gonçalo Trindade e do motorista João Perna.

A 24 de novembro desse mesmo ano, o ex-primeiro-ministro vê decretada a prisão preventiva por suspeitas de crimes económicos.

José Sócrates classifica de “absurdas, injustas e infundamentadas” as suspeitas que considera terem motivações puramente políticas.

É levado para o estabelecimento prisional de Évora, onde passa a ser o "recluso 44", e o histórico socialista Mário Soares é o primeiro político a visitá-lo.

Ao Supremo Tribunal de Justiça chegam três pedidos de “habeas corpus” que não resultam na pretendida libertação automática.

Seguem-se diversos recursos junto de tribunais superiores para alteração da medida de coação mais gravosa, mas a justiça considera que há "fortes indícios dos crimes imputados e o perigo de perturbação da recolha e da aquisição da prova”.