Murça. Soldado Milhões homenageado com centro interpretativo

"Vamos criar um espaço de referência ao que foi Aníbal Augusto Milhais, conhecido por herói Milhões, e que, de facto, é um ícone no nosso concelho por tudo aquilo que representa", afirmou o presidente da autarquia, Mário Artur Lopes. .

A sua casa na aldeia de Valongo de Milhais, no concelho de Murça, distrito de Vila Real, está, agora, a ser recuperada para ser transformada num centro interpretativo onde se possa conhecer a sua história, a vida da época na localidade e momentos da Grande Guerra. A obra deve estar concluída em outubro.

A casa foi cedida pela família de Aníbal Augusto Milhais, que há muitos anos reclamava a recuperação da habitação. O soldado morreu há 50 anos.

"Já ao tempo que ela (a casa) devia estar feita", afirmou o filho António Milhões, de 87 anos. .

Também Berta Moreira, com 83 anos e nora do soldado, mostrou-se satisfeita por finalmente ver a obra a acontecer depois de "muitas promessas" e disse que este era também um sonho do seu marido, falecido há 26 anos.

Berta recordou um sogro amigo da família, pouco falador e que às vezes, ao serão, contava as histórias da guerra. .

"O meu pai quanto tinha, quanto nos dava, não podia ser melhor (...) Trabalhou muito no campo e nós levamos-lhe comida descalços", apontou ainda António Milhões. .

Por causa do estado de degradação, a casa foi demolida e vai ser reconstruída, preservando os seus traços originais exteriores.

No interior haverá um espaço aberto com imagens e elementos multimédia que levarão os visitantes numa viagem à época em que viveu o soldado raso. .

O investimento ronda os 270 mil euros, com financiamento do programa Valorizar.

Mário Artur Lopes referiu que já são muitas as pessoas que vão a Murça para "saber sobre a vida do herói milhões" e tentar perceber quem ele foi.

Agora, pretende-se melhorar as condições de acolhimento e também criar mais um polo de atração turística a este território.

O autarca acrescentou que vai ainda ser criado um trilho pedestre de cerca de seis quilómetros pelos percursos percorridos antigamente entre a localidade e a praceta Herói Milhões, na vila de Murça.