Mais nove mortos e 602 infetados com Covid-19. R mantém a 1,01

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais nove mortos e 602 infetados com Covid-19. O valor do R continua a 1, 01 a nível nacional, o que significa que, no semáforo da pandemia, o país está ainda no verde, mas em tons amarelados.

O número de casos ativos mantém tendência de descida, mas, esta quinta-feira, com uma ligeira redução (menos oito casos), para um total 25.839.

Em sentido contrário, o número de internados regista um aumento. Há agora 495 pessoas internadas, mais sete do que ontem, das quais 122 em cuidados intensivos (mais seis).

As vítimas mortais registaram-se seis na região Norte e três em Lisboa e Vale do Tejo. Por faixas etárias, há registo de um morto entre os 40 e os 19 anos de idade, dois entre os 60 e os 69, dois dos 70 aos 79 e quatro acima dos 80 anos.

Ainda de acordo com a informação da Direção-Geral da Saúde, até ao momento já foram administradas 1.969.036 doses da vacina, das quais 1.397.726 primeiras doses e 571.310 pessoas já com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 825.633 casos da doença, das quais 16.899 morreram e 782.895 conseguiram recuperar.