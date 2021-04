"Football Leaks". Rui Pinto terá tido acesso a 3.000 pastas na sociedade PLMJ

O alegado criador do site Football Leaks, Rui Pinto, terá tido acesso a aproximadamente 3.000 pastas no alegado ataque informático à sociedade de advogados PLMJ, no final de 2018, segundo revelou, esta quinta-feira, o antigo diretor informático do escritório de advocacia.

Ouvido como testemunha na 33.ª sessão do julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Ricardo Negrão destacou o “impacto” da intrusão nos sistemas da PLMJ e assumiu que a investigação conduzida não conseguiu aferir a extensão completa dos dados que possam ter sido alegadamente consultados pelo arguido.

“Detetámos que tinham sido acedidas de forma indevida várias caixas de correio. Talvez umas 25, inclusive a minha. Tinha sido identificado um conjunto vasto de computadores. Não conseguimos ter a certeza do que foi retirado das cerca de 3.000 pastas, mas houve um conjunto de 120 ficheiros que foram acedidos. [As pastas] teriam mais de 10.000 ficheiros, mas não tenho o número presente”, disse.

Entre os 120 ficheiros comprovadamente visualizados, Ricardo Negrão revelou que estariam documentos em segredo de estado, aludindo ao caso do antigo espião Jorge Silva Carvalho. Todavia, explicou que as perícias realizadas não permitiram atribuir a autoria dos acessos a uma pessoa em concreto. “A única coisa que conseguimos apurar é que foram usadas as credenciais do [técnico] externo. Associá-las a uma pessoa? Não conseguimos”, admitiu.