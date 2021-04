Fim das moratórias. “Eu já não tenho medo do vírus, tenho medo de perder a casa”

A licenciada em gestão hoteleira lamenta a situação em que se encontra há meses, mas sabe que era impossível prever este cenário. Em fevereiro de 2019, Raquel comprou a casa onde vive atualmente, em Oeiras, junto ao Parque dos Poetas. Precisamente dois anos depois, em fevereiro de 2021, a perspetiva do fim das moratórias empurrou-a para o primeiro pedido de ajuda. A Cáritas respondeu ao apelo.

“Foi no final de fevereiro deste ano que pedi ajuda à Cáritas pela primeira vez, porque foi quando comecei a ver na televisão que as moratórias terminavam no dia 31 de março. Já estávamos quase no final de fevereiro e eu pensei: 'o pouco dinheiro que conseguir, tenho que o poupar para depois pagar a prestação'”, conta.

Em março, recebeu uma carta do banco a confirmar que, no dia 2 de abril, teria de retomar o pagamento dos juros, quanto ao capital está previsto para final de setembro. “Sinceramente, pedi o dinheiro à minha mãe. Não tenho dinheiro”, adianta Raquel. “Tenho 36 anos, eu é que devia dar dinheiro aos meus pais. Eu é que devia estar a ajudá-los”, acrescenta.

Com o valor que recebe da Segurança Social conseguiria pagar os juros, mas sobreviver com os 40 euros que lhe sobram é um exercício de ficção. “Querem que eu fique em casa, sem trabalhar, mas ao mesmo tempo que mantenha as minhas obrigações? Isto é uma verdadeira cultura do medo. Eu já não tenho medo do vírus, tenho medo de perder a casa”, diz, com visível revolta.

O apoio da Cáritas traduziu-se em cabazes de alimentação, vales de supermercado e o pagamento de duas faturas de energia. Só assim conseguiu evitar o que enfrentou em novembro, quando lhe cortaram o gás.

“A grande ilusão é acreditar que, porque estamos em estado de emergência, não se corta a luz, ou os senhorios não expulsam as pessoas ou os bancos não nos tiram as casas. Isso é mentira. É verdade que há um diálogo, mas a sensibilidade dura um mês ou dois. Chega um ponto em que temos de pagar e estamos há um ano em pandemia”, desabafa.