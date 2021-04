De Sócrates a Salgado. Quem é acusado e do quê na Operação Marquês?

José Sócrates (acusado de 31 crimes): três de corrupção passiva de titular de cargo político relacionados com o Grupo Lena, Grupo Portugal Telecom e Grupo Vale do Lobo; 16 de branqueamento de capitais; nove de falsificação de documentos em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva e três de fraude fiscal qualificada.



Carlos Santos Silva, empresário/amigo de Sócrates (33 crimes): um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, um crime de corrupção ativa de titular de cargo político, 17 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes falsificação de documento, um crime de fraude fiscal e três crimes de fraude fiscal qualificada.

Ricardo Salgado, ex-presidente do BES (21 crimes): acusado de um crime de corrupção ativa de titular de cargo político, dois crimes corrupção ativa, nove crimes branqueamento de capitais, três de abuso de confiança, três de falsificação de documento e três crimes fraude fiscal qualificada.

Zeinal Bava, antigo presidente da PT (5 crimes): responde por um crime de corrupção passiva, um crime branqueamento de capitais, um crime falsificação de documento e dois crimes fraude fiscal qualificada.

Henrique Granadeiro, ex-administrador da PT (8 crimes): um de corrupção passiva, dois de branqueamento de capitais, um crime de peculato, outro de abuso de confiança e três crimes fraude fiscal qualificada.

Armando Vara, ex-ministro e antigo administrador da CGD (5 crimes): um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, dois crimes de branqueamento de capitais e dois crimes de fraude fiscal qualificada.